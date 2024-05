POLI: SMARTWATCH E APP A 143 VOLONTARI PER UNA VITA PIÙ SANA

LECCO – Prosegue lo studio nell’ambito dell’azione “Piattaforma Coaching personalizzato” del progetto Emblematico Maggiore ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday, finanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia.

Dopo il reclutamento dei volontari over 60 e lo svolgimento dei test fisici e neurologici effettuati lo scorso mese al campus, è stata avviata ufficialmente anche la seconda parte della sperimentazione che prevede l’uso della tecnologia per promuovere l’autonomia e il monitoraggio della salute in modo semplice e accessibile. Dei 200 volontari ingaggiati, 143 sono stati selezionati e convocati per l’evento di installazione della App ACTIVE con la consegna dello smartwatch.

Il team di ricerca, coordinato da Giuseppe Andreoni del laboratorio Sensibilab – Sensori e Sistemi Biomedicali, e lo staff di ATS Brianza hanno accolto i partecipanti consegnando loro gli smartwatch. A seguire è stata avviata la procedura di download e installazione dell’app ACTIVE per poi passare all’abbinamento con lo smartwatch.

Applicazione e smartwatch registreranno passi, distanza percorsa, tempi e frequenza cardiaca, consentendo un monitoraggio continuo e personalizzato dell’attività motoria effettuata dal soggetto. Mediante opportune notifiche fungeranno da strumento motivazionale per incoraggiare i partecipanti più statici ad attivarsi (raggiungendo almeno 150 minuti di attività fisica settimanale) e per stimolare quelli già attivi al mantenimento di uno stile di vita sano, fornendo anche feedback sulla propria attività e suggerimenti personalizzati. Per sollecitare ulteriormente i partecipanti, grazie alla collaborazione con Cartelio, azienda che si occupa di coupon digitali, l’app prevede un sistema che consentirà di trasformare i punti accumulati attraverso l’attività fisica in sconti per la fruizione di diversi servizi sul territorio.