LECCO – Presentata la nuova stagione della Seconda categoria della Polisportiva 2001, società lecchese di Maggianico e Chiuso, dopo una sfida a calcetto al campo dell’oratorio di Maggianico.

Per il prossimo anno si punta sulla continuità, con l’aggiunta di alcune pedine che servivano per completare la rosa, portando avanti il progetto iniziato due anni fa con l’arrivo di mister Ramaioli, che prevede l’inserimento dei giovani e l’incremento dei giocatori di proprietà, senza ricorrere in maniera eccessiva ai cosiddetti prestiti, per favorire l’attaccamento alla maglia.

La prima novità riguarda lo staff societario, con Riccardo Milesi che assume il ruolo di Direttore Sportivo. A livello di giocatori, i nuovi arrivi sono i gemelli Gioele e Denis Perrino e Omar Abate, provenienti dall’Arcadia, e Gabriele Sala ex San Giuliano City. Rosa completata poi con l’inserimento di ben cinque juniores: Luca Albano, Luca Castelnuovo, Matteo Garda, James Komba e Sukhmeet Singh.

Soddisfatto il tecnico Ramaioli: “Sono molto felice di come è stata completata la rosa. Obiettivi? Difficile dirlo adesso, sicuramente vorrei che ci confermassimo la prima squadra della città di Lecco – Calcio Lecco a parte. Quest’anno sarà più difficile perché oltre a Zanetti e Lecco Alta ci sarà anche l’Aurora San Francesco a combattere per questo piccolo primato. Per il resto sono consapevole che ci sono molte squadre più attrezzate di noi, ma sono anche altrettanto certo che ce la giocheremo con tutte e se manterremo la stessa umiltà, lo stesso carattere e senso di appartenenza e avremo la voglia di aiutarci e sostenerci tra di noi, ci toglieremo delle belle soddisfazioni.”