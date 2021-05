LECCO – Assegnata la borsa di studio “Samuele Riva”, studente di Ingegneria Civile Ambientale venuto a mancare nel novembre 2018. Poco dopo il triste evento, per onorare la passione e la dedizione di Samuele per l’università, la famiglia si interessò per l’istituzione di una borsa di studio che è giunta oggi alla sua terza edizione. Una borsa al merito, rivolta agli studenti di Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio che avessero acquisito un certo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) entro un determinato periodo e con una media non inferiore a 27/30.

Ad aggiudicarsi il riconoscimento è stata Valeria Monfrini, studentessa del primo anno di Ingegneria Civile per la Mitigazione del Rischio distintasi per i crediti acquisiti e la media dei voti. Valeria commenta così il suo successo: “Un sincero ringraziamento alla famiglia di Samuele Riva per la generosità e l’altruismo che ha saputo dimostrare, nonostante il grave lutto che ha subito. La borsa di studio rappresenta per me un incentivo per dedicarmi con maggiore dedizione e passione allo studio presso il Polo territoriale di Lecco”.

“Le borse di studio racchiudono spesso una vena di malinconia perché riconducono i nostri pensieri a tristi eventi – dichiara Manuela Grecchi, prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco -. Allo stesso tempo però rappresentano uno sprono per il prosieguo del percorso accademico dei nostri studenti. Ringrazio la famiglia Riva per avere scelto di sostenere tale iniziativa che ci sta davvero a cuore”.

Appreso l’esito della graduatoria, i genitori di Samuele dichiarano: “Ci congratuliamo con Valeria per il risultato ottenuto e le auguriamo che la sua carriera accademia sia ricca di esperienze positive e di soddisfazioni, come questa. Per noi è sempre emozionante sapere che il ricordo di Samuele sia così prestigioso, in un ambito altrettanto autorevole. A tal riguardo ringraziamo il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, per l’iniziativa e per le opportunità che offre ai propri studenti”.