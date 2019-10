Mettere insieme energie fresche e nuove, una cosa che può solo spaventare per chi non ha mai voluto cambiare nulla, o per chi non ha saputo cogliere i cambiamenti della nostra amata città leggendone la realtà che ci circonda. Il desiderio di cambiamento,ma non solo , una necessità per fermare il declino di una città, la nostra a cui nessuno a mai posto rimedio, o meglio qualcuno ci ha provato , ma con scarso successo derivante dalla supremazia di una sinistra che non ha mai voluto ascoltare nessuno.

Oggi “ Noi per Lecco” siamo pronti ad aderire a un gruppo di reale cambiamento , che non si occupi solo di ambiente o animali , ma una squadra, un vero gruppo di confronto su i vari temi, turismo , cultura , servizi al cittadino che sappia in sinergia lavorare per il bene della nostra città.

Per questo motivo ho accettato da parte del partito “Cambiamo con Toti” di farmi carico del coodinamento Provinciale del Partito, incarico conferitomi da Giovanni Toti per conto dell’Onorevole Alessandro Sorte.



Ezio Venturini

