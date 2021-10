LECCO – Abbiamo appreso giorni fa dell’iniziativa di cinque sindaci del territorio, alcuni dei quali hanno ricevuto anche il sostegno di xAGIRE (sodalizio composto da Appello per Lecco, Alleanza Civica, Azione e Più Europa) durante le recenti elezioni comunali, di voler promuovere una lista per le elezioni del Consiglio Provinciale, rispettosa delle identità civiche e partitiche presenti sul territorio.

La finalità di questa iniziativa è di svolgere un’azione di armonizzazione delle componenti civiche, moderate e progressiste presenti nel nostro territorio, valorizzando le tante liste civiche che governano o stanno in opposizione nei rispettivi consigli comunali.

La presentazione di una terza lista di amministratori comunali che sia diversamente orientata rispetto ai consueti blocchi centro-destra e centro-sinistra che finora hanno influenzato gli orientamenti elettorali, trasformando sovente la competizione elettorale in una mera contrapposizione tra i due schieramenti, ci vede attori attenti e coinvolti, da molto tempo e con sincero spirito al servizio delle comunità, a tutto ciò che accade sullo scenario politico provinciale.

Per queste ragioni chiediamo ai sindaci promotori di tale lista di convocare al più presto un incontro con tutti gli amministratori interessati a detto progetto vista l’imminenza del rinnovo del consiglio provinciale. Il documento manifesto presentato dai suoi promotori ci induce a ricercare quelle sinergie, creando, se possibile, un virtuoso sodalizio tra forze civiche e partitiche diverse, che non sono il frutto di accordi tra le nomenclature ristrette dei maggiori partiti a cui sfuggono da sempre le potenzialità delle posizioni civiche presenti nelle liste in campo nei Comuni della provincia di Lecco.

xAGIRE

Alleanza Civica, Appello per Lecco, Azione, Più Europa