Con le dimissioni di Francesca Bonacina, il gruppo consiliare del Partito Democratico, il Consiglio tutto e la Città, perdono una figura di prim’ordine sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista politico-istituzionale. La sua storia politica, la sua esperienza amministrativa e il suo senso istituzionale, unitamente all’unico obiettivo di volere il bene della città, hanno sempre contraddistinto il suo operato.

La scelta personale presa da Francesca Bonacina, seppur ragionata e coerente con la sua persona, sappiamo essere stata una scelta sicuramente non facile da parte sua.

Come gruppo consiliare non possiamo, a malincuore, che prendere atto di questa sua decisione e far tesoro di quanto fin qui ha saputo dimostrare per più di 11 anni a tutti gli iscritti e ai rappresentanti nelle diverse sedi istituzionali. Con la sua esperienza e con la sua autorevole opinione, che non è mai mancata, si è sempre posta al pari degli altri e nel rispetto di tutti i membri del gruppo.

A nome di tutto il gruppo del Partito Democratico, ringrazio Francesca per l’impegno, l’abnegazione, la competenza e la serietà con le quali ha sempre affrontato il suo impegno istituzionale e politico.

Con stima e amicizia le rivolgo un augurio sincero.

Roberto Nigriello

Capogruppo PD

Comune di Lecco