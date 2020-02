LECCO – Annullato il comizio di Matteo Salvini in città, annunciato a suo tempo per giovedì 27 febbraio e subito inseguito dalla “sardine” pronte a una contromanifestazione.

Il leader sovranista era atteso in città per lanciare la volata al candidato sindaco del centrodestra – candidatura a dire il vero ancora non ufficializzata – ma le misure d’emergenza per evitare il diffondersi del Coronavirus contrastano inevitabilmente con il previsto bagno di folla per il senatore milanese.

Annullato dunque l’appuntamento politico, così come non si terrà alcun raduno delle “alborelle”, la versione locale del movimento delle “sardine”, che in risposta si erano date appuntamento la stessa sera per un raduno di protesta.