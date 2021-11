LECCO – Sono tornati da Firenze pieni d’entusiasmo e di passione per la politica i lecchesi che hanno preso parte alla undicesima Leopolda organizzata da Matteo Renzi ed Italia Viva. “È emersa chiaramente la necessità nel nostro Paese, dopo la sconfitta dei populisti alle ultime elezioni politiche, di un’offerta moderata e realmente riformista – spiega la coordinatrice di Italia Viva Lecco, Giulia Vitali – seguendo altre esperienze in Europa come ad esempio Macron in Francia. È chiaro che i partiti che oggi fanno riferimento all’area politica di centro devono avere una sinergia reale e immediata e che se il Partito Democratico continua a proporre una progettualità con i 5 Stelle, matematicamente abbandona la casa riformista”.

“Il Governo Draghi ci ha resi consapevoli dell’autorevolezza di cui l’Italia nel mondo può godere e della necessità per il nostro paese di una vera stagione riformista. Tuttavia ci si dimentica che senza le dimissioni dei Ministri di Italia Viva saremmo ancora con Conte alla guida del Paese. In accordo con ciò sarebbe un errore andare ad elezioni nel 2022 dopo la votazione del Presidente della Repubblica, interrompendo così il lavoro virtuoso che l’attuale governo sta mettendo in atto soprattutto alla luce delle nuove possibilità aperte attraverso il PNRR”.

“Grande partecipazione anche ai tavoli tematici per le proposte al Governo e gli interventi stimolanti dei sindaci di diversa provenienza da Beppe Sala, a Dario Nardella, a Marco Bucci. Dichiarato anche il NO ad alleanze con Salvini e Meloni perché l’antieuropeismo che li caratterizza non è cosa che ci appartiene, all’Europa preferiscono parlare con Polonia e Ungheria invece che con Francia e Germania. Ora – conclude Vitali – con rinnovato entusiasmo, vista anche la partecipazione numerosa e entusiasmante con lunghe code per entrare, si riparte da Lecco, con incontri, iniziative e nuovi iscritti”.