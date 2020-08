LECCO – Si scalda l’atmosfera elettorale quando mancano tre settimane al volto amministrativo di Lecco 2020. Evento clou di oggi lunedì 31 agosto, l’arrivo in città di Matteo Salvini a sostegno della candidatura a sindaco di Peppino Ciresa – con il consueto corollario di polemiche, quest’anno ‘corroborate’ dall’atteggiamento del leader leghista che tende a evitare le misure di prevenzione del Covid.

Primo appuntamento a Palazzo Falck (20:30) per un incontro con gli imprenditori, quindi il bagno di folla “ridotto” – massimo 500 persone ammesse – in piazza Garibaldi alle 21:30.

In precedenza, iniziativa con il candidato dei 5stelle Silvio Fumagalli e alcuni componenti della lista alle 18 di oggi al Roots Club ex Circolo Bonfanti, via don Invernizzi 20 a Lecco.

“Fattore Lecco” sarà a Pescarenico alle 18.30 per lanciare ufficialmente i 32 candidati della propria lista con candidato Mauro Gattinoni. In precedenza tour in bicicletta con passaggio alle 18 davanti alla statua di San Nicolò e successivo arrivo in piazza Era.

