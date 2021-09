ROMA – Conclusi i tre giorni dei lavori del IX Congresso Nazionale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), il più rappresentativo a livello provinciale e tra i più rappresentativi sindacati di Polizia a livello nazionale, tenutosi a Roma.

Al Congresso hanno preso parte Luciana Lamorgese (Ministro dell’Interno), Renato Brunetta (Ministro della Funzione Pubblica), Andrea Orlando (Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Giuseppe Tiani è stato riconfermato alla guida del S.I.A.P. Nei tre giorni di lavori, ampio spazio è stato dato a tutte le Segreterie Provinciali che hanno rappresentato direttamente ai vertici dell’Amministrazione ed ai politici presenti, le criticità palpabili dei territori dove operano.

Il segretario di Lecco Pierluigi Danza, nel suo intervento, ha ricordato l’impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato del nostro territorio, nei primi momenti della pandemia che ha colpito pesantemente la vicina provincia di Bergamo che ha pagato il tributo più alto in termini di vite, ma che non ha risparmiato le provincie vicine. In quel particolare frangente, contro quel nemico “invisibile”, i poliziotti sono stati un “faro” in mezzo alla tempesta e con la loro presenza quotidiana, nonostante la serpeggiante paura, sono stati “tra la gente, con la gente e per la gente” un importante punto di riferimento, rassicurando la popolazione con la sensibilità che contraddistingue l’operato di chi indossa la “divisa” a tutela e per la sicurezza di tutti i cittadini.

Al termine del congresso, su proposta avanzata dalla segreteria regionale della Lombardia, il segretario generale del S.I.A.P. Giuseppe Tiani ha promosso Pierluigi Danza, alla carica di consigliere nazionale dell’0rganizzazione sindacale, per l’impegno profuso in questi lunghi anni di attività sindacale alla tutela dei Poliziotti sul territorio.