POLTRONCINE, FASOLI REPLICA SULLA CMLO: “IO DISPONIBILE MA SU RICHIESTA”

Fa sorridere come il racconto politico sia manipolato sempre dalle stesse compagini. La questione è leggermente diversa e, come sempre, dimostra la mia volontà di cambiare qualcosa e di mettersi a disposizione del territorio senza bisogno di compromessi personali o politici.

Si parte da quanto uno è in grado di rappresentare un territorio, di quando è rappresentativo politicamente e, se si tratta di sovracomunalitá, di quanto è in grado di accogliere e risolvere i problemi di tutti, nei fatti e non a parole. Ogni mia disponibilità alla candidatura è arrivata da una richiesta di qualcuno. Ogni mia bocciatura dalla impossibilità personale di scendere a compromessi in favore di altri, che potessero mettere in discussione la mia integrità morale ed il mandato ricevuto dai miei cittadini. Anche in questo caso, seppur da sempre apprezzi Antonio Rusconi, la politica con la p minuscola ha tentato di portare avanti un accordo Lega, Civici senza coinvolgere altri (Mandello , la Valle San Martino e non solo) se non a giochi fatti. E questo non è corretto. Da qui l’idea di provare ancora una volta a tornare ad una condivisione differente, che tenga conto di tutti i territori e di tutte le diverse anime politiche del territorio senza escludere nemici o privilegiando amici.

L’alternativa è continuare il declino di un territorio la cui politica continua a valorizzare chi non è nemmeno in grado di rappresentare la propria comunità, tra assessori esterni e liste multipartitiche tra le cui fila ci sono sicuramente persone di grande valore che si impegnano per i propri comuni, ma che sfuggono alla scelta dei propri cittadini. Soggetti chiamati poi a comandare grazie a concessioni politiche che, di fatto, stanno facendo morire il nostro territorio. Non si tratta di mettere in discussione personalmente le persone, spesso anche valide, ma la loro rappresentatività.

L’elezione dell’altra nostra comunità montana di martedì sera è l’ennesimo segnale di decadimento. Sarò romantico o forse tengo troppo al nostro territorio, ma continuerò a provare a cambiare le cose.