CALOLZIOCORTE – Un Vigile del Fuoco di Lecco è stato accoltellato da un uomo che doveva essere sottoposto a Tso – Trattamento sanitario obbligatorio.

La vicenda lunedì pomeriggio a Calolziocorte: un giovane si era barricato in casa e i pompieri sono stati chiamati ad intervenire per forzare la porta e consentire agli operatori del 118 di ricoverare il paziente. Il caposquadra però, non appena è riuscito a entrare nell’abitazione è stato assalito con un coltello.

Fortunatamente non ha riportato alcuna ferita, merito del tessuto ad alta resistenza in cui è composta la divisa d’ordinanza. Il Nomex infatti è una fibra sviluppata negli anni Sessanta capace di resistere a fuoco e calore, alle abrasioni persino a quelle provocate da una lama.

Per precauzione il Vigile del Fuoco è stato accompagnato in Pronto Soccorso ma né la tuta né lui hanno riportato graffi.