LECCO – Dopo una lunga attesa, nel prossimo fine settimana scenderanno in campo le formazioni giovanili della Picco Lecco. La formazione dell’under 16 Bianca della Picco debutterà in campionato il 31 ottobre, nel match casalingo contro l’Alpha Volley Red. La sfida della prima giornata di andata, che si doveva disputare sabato 23 a Correzzana, è stata rinviata al 13 novembre, per problemi logistici della formazione locale.

Ecco il quadro delle formazioni “al via” per prime:

UNDER 18

Domenica 24, alle 18, la compagine dell’under 18, ospiterà la formazione dell’Alpha Volley, match che si disputerà alla palestra della scuola Bertacchi di Lecco in via XI Febbraio. La formazione biancorossa è allenata dall’allenatrice Lisa Zeboni

UNDER 16

Sabato 23, alle 15.30, debutto stagionale per l’Under 16 Blu della Picco Lecco di coach Paolo Arco. Le lecchesi affronteranno alla palestra Bertacchi le brianzole del Missaglia. La Picco Rossa, del tecnico Francesco Ripamonti, invece, sarà impegnata a Milano sabato 23, alle 18.30 contro il Gonzaga Milano Gialla (palestra Centro Sportivo Crespi).

UNDER 14

Semaforo verde anche per l’under 14, squadra seguita dal coach Gianfranco Milano, con le biancorosse impegnate, sabato 23 alle 15 (palestra comunale di Barzago) contro le locali del Volley Team Brianza Bianca.