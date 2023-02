LECCO – Il Partito Democratico è il primo partito nel capoluogo. L’esito delle elezioni regionali premia anche a Lecco la coalizione delle destre ma tra i partiti Fratelli d’Italia e Lega sono secondi al PD che attutisce la sconfitta generale con 41 voti in più dei meloniani.

Sono infatti 3.479 i lecchesi ad aver scelto la formazione di centrosinistra (in percentuale il 25,36) mentre FdI si è fermata a 3.838 (25,09%). La Lega con 2.711 voti e il 17,73% è la terza forza cittadina e quarta, con meno del 6% si piazza Azione-Italia Viva.

Per quanto riguarda le preferenze interne alle liste non c’è stata invece partita: nel PD la vicesindaca Simona Piazza ottiene 1.107 consensi contro i 640 di Pietro Radaelli e i 570 di Gian Mario Fragomeli; anche in Fratelli d’Italia viene premiato il candidato di casa: Giacomo Zamperini con 1.080 voti ha preso il largo su Fabio Mastroberardino (224). Diversa la situazione della Lega dove Cinzia Bettega, storica presenza nel consiglio di Palazzo Bovara, con 346 preferenze nulla può nei confronti delle 1.035 attribuite al consigliere regionale uscente Mauro Piazza.