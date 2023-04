LECCO – Marcella Nicoletti torna in servizio alla Prefettura di Lecco, prende il posto di Laura Maria Motolese destinata alla Prefettura di Firenze.

Nicoletti, 46 anni, ha lavorato nell’ufficio territoriale di corso Promessi Sposi dal 2016 al 2022 come capo di gabinetto e viceprefetto aggiunto, poi il trasferimento a Bergamo lo scorso autunno, giusto una breve parentesi perché ora sarà il nuovo viceprefetto vicario della nostra provincia.

Anche per Motolese, 55enne, la Prefettura di Lecco è stata un ritorno. Dopo vari incarichi tornò infatti in città nel 2020 come viceprefetto vicario, ruolo che ora ricoprirà nel capoluogo toscano. A lei i saluti del prefetto Sergio Pomponio che ne ha riconosciuto “intelligenza, competenza, grande impegno e spirito di servizio”.