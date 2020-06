LECCO – Durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, personale della Polizia di Stato – Divisione Anticrimine della Questura cittadina ha continuato il proprio lavoro di contrasto alla criminalità, con particolare attenzione alle misure di prevenzione.

Nei giorni scorsi il neo Questore di Lecco Alfredo D’Agostino ha infatti emesso 5 “avvisi orali” a carico di altrettanti pregiudicati, 4 uomini ed una donna, tutti residenti nel territorio della provincia.

Si tratta di “soggetti ritenuti pericolosi”, con a carico vari precedenti di Polizia per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate ed evasione.

Con la misura di prevenzione dell’”avviso orale” il Questore invita formalmente il destinatario, per il futuro, a “tenere una condotta conforme alla legge” avvisandolo che, “qualora non muterà il proprio comportamento, potrà essere proposto per l’applicazione di una delle altre misure di prevenzione” di cui al D.L. n. 159 del 6 settembre 2011 (per esempio la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza).

Analoghi provvedimenti verranno emessi anche nei prossimi giorni a carico di altri pregiudicati considerati pericolosi per la collettività.