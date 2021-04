LECCO – Sarà trasmesso in diretta streaming il premio scuola digitale, sul canale YouTube del Liceo Scientifico e Musicale “G.B. Grassi” di Lecco (disponibile a questo link).

Di seguito il programma della giornata:

Ore 8.45 – 9.00 Insediamento del Comitato Premio Scuola Digitale. Organizzazione del set della diretta.

Ore 9.00 – 9.10 Saluti Istituzionali del Dirigente della Scuola Polo Provinciale: prof. Sergio Scibilla

Ore 9.15 – 11.35 Presentazione dei progetti

Ore 11.35 – 11.45 Pausa

Ore 11.45 – 12.15 Intermezzo a cura degli studenti del Liceo Musicale con la presentazione di un medley nell’attesa dei risultati della Giuria.

12.15 – 12.25 Proclamazione del progetto vincitore del Premio Scuola Digitale per le Province di Lecco e di Como del Primo Ciclo e del Secondo Ciclo.

12.25 – 13.00 Intervista ai responsabili dei progetti vincitori del PSD per le province di Lecco e di Como.

Il link che permette di accedere alla diretta streaming mediante la piattaforma Streamyard sarà inviato per e-mail allo studente rappresentante e al docente di riferimento circa 5 minuti prima dell’orario previsto per il proprio intervento secondo il programma sotto riportato. Questo perché c’è la necessità di limitare le persone contemporaneamente presenti dentro Streamyard. Quando un gruppo finisce la propria presentazione deve lasciare la piattaforma di streaming. Ciascuna scuola potrà assistere a tutta la trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Liceo Grassi di Lecco.

Ordine di presentazione dei progetti

ore 9.15 – 9.25 I.C.S. Agostino di Ippona – Cassago Brianza Primo Ciclo

ore 9.25 – 9.35 I.C.S. Barzanò Primo Ciclo

ore 9.35 – 9.45 I.C.S. Bonfanti – Valagussa – Cernusco Lombardone Primo Ciclo

ore 9.45 – 9.55 I.C.S Robbiate Primo Ciclo

ore 9.55 – 10.05 I.C.S Molteno Primo Ciclo

ore 10.05 – 10.15 I.C.S. Rita Levi Montalcini – Missaglia Primo Ciclo

ore 10.15 – 10.25 I.S.S. Francesco Viganò – Merate Secondo Ciclo

ore 10.25 – 10.35 I.I.S. Marco Polo – Colico Secondo Ciclo

ore 10.35 – 10.45 I.I.S. Giovanni Bertacchi – Lecco Secondo Ciclo

ore 10.45 – 10.55 I.I.S.S. Alessandro Greppi – Monticello Brianza Secondo Ciclo

ore 10.55 – 11.05 I.C. San Fedele – Centro Valle Intelvi Primo Ciclo

ore 11.05 – 11.15 I.C. Porlezza Primo Ciclo

ore 11.15 – 11.25 I.C. Como Rebbio Primo Ciclo

ore 11.25 – 11.35 I.C. Puecher – Erba Primo Ciclo

La presentazione è organizzata in modo che si inizierà dalla visione del videoclip del progetto presentato e successivamente si lascerà spazio ad uno studente (eventualmente ad un suo sostituto) per discutere ed ampliare ciò che è stato proposto.