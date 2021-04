LECCO – Anche quest’anno il Liceo Scientifico e Musicale “G.B.Grassi” è stata indicato come Scuola Polo Provinciale di Lecco e di Como per il Premio Scuola Digitale.

Hanno presentato le candidature le istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, attraverso un solo progetto di innovazione digitale, che non sia già stato presentato o premiato in altri concorsi.

Le scuole hanno consegnato progetti e iniziative, svolti o in corso di svolgimento, che propongano modelli innovativi e buone pratiche di didattica digitale integrata, anche sperimentati durante l’emergenza epidemiologica, in grado di produrre un significativo impatto sull’apprendimento delle competenze digitali, favorendo la produzione di contenuti didattici digitali e la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti.

“Proprio perché siamo ancora, ahimè, in emergenza sanitaria, l’evento, che decreterà i vincitori per le due province, sia per le scuole del primo ciclo che per il secondo, avverrà in streaming sul canale YouTube della Scuola Polo Provinciale il 29 aprile dalle 9 alle 13” spiegano gli organizzatori.

In questa occasione saranno presenti il docente referente e due o tre studenti che illustreranno il progetto presentato in non più di 5 minuti di tempo

Qualora lo desiderino, le scuole candidate avranno modo di fare una “prova generale” il 22 aprile 2021 a partire dalle 15, previo appuntamento, che avverrà mandando una mail a barbara.balossi@gbgrassi.net. Sia per la prova generale che per la giornata della premiazione, i docenti e gli studenti dovranno essere provvisti di cuffie e microfono.