LECCO – Il nuovo staff del settore giovanile Calcio Lecco 1912 è stato presentato e la compagine lariana è pronta ad affrontare la prossima stagione agonistica.

Per quanto riguarda la dirigenza il responsabile Settore Giovanile sarà Paolo Pennati, quello delle attività di base Andrea Lafranconi; lo scouting è stato affidato a Paolo Spinelli mentre lo scouting attività di base a Francesco Rotta. Il segretario del Settore Giovanile sarà Edoardo Tomatis.

“L’allenatore della Primavera 3 – sottolineano dalla dirigenza – sarà Roberto Mastrolonardo, il Team Manager Domenico Mastromatteo. A Luca Berti Rigo è stata affidata la preparazione atletica mentre quella dei portieri sarà in carico a Lorenzo Brescello. Davide Motta ricoprirà il ruolo di fisioterapista”.

Di seguito riportiamo i ruoli delle varie categorie del Calcio Lecco 1912.

Under 17

Mister: Alessandro Vicinanza Toscano

Dirigente accompagnatore: Domenico Mastromatteo

Under 16

Mister: Davide Bianchessi

Vice allenatore: Mattia Della Mura

Dirigente accompagnatore: Florio Gatti

Under 15

Mister: Giovanni Cristiano

Dirigente accompagnatore: Gianluigi Motta

Under 14

Mister: Stefano Casiraghi

Vice allenatore: Giuseppe Runca

Dirigente accompagnatore: Claudio Andressi

Under 13

Mister: Andrea Passanante

Vice allenatore: Alessio Balsamello

Preparatori atletici

Luca Berti Rigo

Lorenzo Merlini

Preparatore dei portieri

Lorenzo Brescello

Staff medico

Dottore: Andrea Poli, Daniele Blaseotto

Fisioterapista: Pietro Palmieri

Fisioterapista: Simone Berra

Fisioterapista: Yuri Esposito

Femminile

Prima Squadra

Mister: Monica Iustoni

Vice allenatore: Giulia Achler

Under 17

Mister: Claudio Cantoro

Vice allenatore: Veronica Di Martino

Under 15

Mister: Andrea Crippa

Vice allenatore: Emanuele Suppa

Under 13

Mister: Manzoni Ambra

Under 10

Mister: Federica Sturdà

Vice allenatore: Laura Giudici

Preparatore dei portieri

Veronica Di Martino