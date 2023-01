LECCO – Concluso con la proclamazione di vincitori il concorso presepi organizzato dalla Comunità Pastorale dei beati Mazzucconi e don Monza. Il presepe ci ricorda come Dio si sia fatto uomo per essere vicino a ciascuno, grazie al presepe è allora possibile ritrovare l’essenza del Santo Natale: “Se vogliamo festeggiare davvero il Natale – ricorda Papa Francesco – riscopriamo attraverso il presepe la sorpresa e lo stupore della piccolezza, la piccolezza di Dio, che si fa piccolo, non nasce nei fasti dell’apparenza, ma nella povertà di una stalla”.

Ecco i vincitori: Categoria Young 1. Cecilia Bucella 2. Francesco Lanzi 3. Maria Merci. Categoria Adulti 1. Gaspare Scola 2. Fam. Bucella 3. Giuseppe Cattaneo. Categoria Gruppi 1. Catechismo IV primaria. San Giovanni.