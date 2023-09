LECCO – “Sono rimasta prigioniera in un parcheggio per 40 minuti”, lo racconta una ragazza che questo pomeriggio si è trovata bloccata nel parcheggio a pagamento vicino al cimitero monumentale di Lecco in Via Parini.

Dopo aver richiesto assistenza tramite il pulsante di ‘SOS’ presente sulla macchinetta, la giovane non ha avuto alcuna risposta e il sistema ha continuato a suonare senza nessun riscontro.

Fortunatamente, grazie all’arrivo di due amiche, la 23enne è riuscita ad uscire con un secondo biglietto e solo dopo, a timbrare il primo – precedentemente rifiutato.

RedCro