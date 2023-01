SESTO SAN GIOVANNI – Derby al ‘Breda’ di Sesto davanti a circa mille spettatori. Il Lecco ci arriva “incerottato” ma in ottima posizione di classifica.

Partono bene i blucelesti, sono diversi gli spunti nella prima frazione di gioco a favore del team di mister Foschi, ma a passare in vantaggio al 38′ è la Pro Sesto con Capelli dopo un mezzo miracolo di Melgrati su conclusione di Bruschi. Si discute sulla posizione del marcatore ma per un pelo la rete è regolare. Uno a zero.

Dopo l’intervallo, Zambataro rimpiazza Martorelli ma il protagonista è Doudou Mangni che dopo una serie di buone occasioni pareggia al minuto 15 su perfetto cross di Lepore.

Al minuto 28 la Pro Sesto sfiora il nuovo vantaggio con un tiro dai 20 metri di Bruschi: pallone fuori di un soffio.

Foschi intanto cambia Ardizzone con Ilari alle mezz’ora. Proprio il neo entrato al 39′ tenta un colpo di tacco su cross di Lepore, ma Del Frate è attento.

Al 41′ entra in campo Maldini per Stanga, ma la sua partita dura solo tre minuti. Già ammonito dalla panchina, al 44′ prende il secondo giallo e lascia il Lecco in dieci contro undici. Al primi dei quattro di recupero, cartellino rosso anche per Ilari: una decisione sicuramente esagerata da parte dell’arbitro Daniele Virgilio di Trapani. Per fortuna dei blucelesti, la partita termina e la squadra di Foschi sale a quota 39 in classifica. 37 invece i punti della Pro Sesto.

RedSpo

PRO SESTO-LECCO 1-1 (1-0)

PRO SESTO (3-4-1-2): Del Frate; Toninelli, Marzupio, Della Giovanna (dal 34′ s.t. Giubilato); Capelli, Gattoni, Marchesi (dal 16′ s.t. Wieser), Maurizii (dal 34′ s.t. Vaglica); D’Amico (dal 16′ s.t. Capogna); Gerbi (dal 29′ s.t. Sgarbi), Bruschi. (Santarelli, Botti, Ferrero, Sala, Radaelli, Bianco, Suagher, Moretti). All.: Matteo Andreoletti

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Stanga (dal 41′ s.t. Maldini), Enrici; Lepore, Girelli (dal 41′ s.t. Lakti), Galli, Ardizzone (dal 31′ s.t. Ilari), Martorelli (dal 1′ s.t. Zambataro); Pinzauti, Mangni (dal 27′ s.t. Tordini) (Stucchi, Maffi, Maldini, Lakti, Scapuzzi, Longo, Cusumano, Zuccon). All. Luciano Foschi

MARCATORI: Capelli (Pro) 38′ pt; Mangni (LC) 15′ st

ARBITRO: Sig. Daniele Virgilio della sez. AIA di Trapani

AMMONITI: Toninelli, Pinzauti, Stanga

ESPULSI: Maldini per doppio giallo, Ilari per gioco violento

ANGOLI: 3-2

SPETTATORI: 1000 circa.