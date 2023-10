LECCO – Sono in corso i festeggiamenti della Madonna del Rosario a cui è dedicata la Comunità pastorale di Lecco Centro comprendente le parrocchie di San Nicolò in Lecco, San Materno in Pescarenico di Lecco e San Carlo Vescovo in Malgrate Porto. Messa solenne in Basilica dunque e a seguire la processione con la statua della Madonna del Rosario, un momento molto sentito e partecipato. Presenti le autorità cittadine con in testa il sindaco Mauro Gattinoni. Il corteo si è snodato lungo le vie del centro: dalla Basilica, via san Nicolò, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, via Mascari, sagrato Basilica accompagnato dalle note del Corpo Musicale Banda Manzoni.

Le preghiere e le riflessioni, nelle parole del prevosto Davide Milani, si sono rivolte alle nuove generazioni: nell'anno in cui si completeranno i lavori del nuovo oratorio, la preghiera di tutta la comunità è di essere in grado di accogliere e sostenere i più giovani nella testimonianza della fede.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 6 ottobre, alle 21 in Basilica di San Nicolò con la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi con il Coro amici del Loggione del Teatro della scala e Orchestra Antonio Vivaldi, diretti dal maestro Filippo Dadone, e il Coro S. Gregorio Magno diretto dal maestro Mauro Trombetta. L’evento è a ingresso libero ed è in collaborazione con il Comune di Lecco nell’ambito delle celebrazioni per il 150° dalla morte di Alessandro Manzoni.

Sabato 7 si celebrerà la memoria liturgica della Beata Vergine del Rosario, con la recita del Rosario alle 9 nella Basilica di San Nicolò. A seguire, alle 9:30, la messa con i sacerdoti nativi della Comunità pastorale o che hanno svolto qui il loro ministero. Presso il Chiostro della Canonica, con ingresso da piazza Cermenati, alle 18.30 “Nella mia fine è il mio principio”, la poesia di Thomas Stearns Eliot: una selezione di letture scelte e interpretate da Federico Bario con Luca Pedeferri, tastiere e fisarmonica, e Fausto Tagliabue, flicorno. L’ingresso è libero.