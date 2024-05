PROM: UN SUCCESSO IL “BALLO DI GALA” DEL POLITECNICO

LECCO – Si è conclusa con grande successo l’edizione 2024 di The Prom, il prestigioso ballo di gala di fine anno organizzato dall’associazione studentesca no profit Let’sPOLIt al campus di Lecco del Politecnico di Milano. L’evento ha attirato l’attenzione di più di 700 partecipanti, tra studenti, accompagnatori, docenti, staff universitario e rappresentanti delle istituzioni, rendendolo uno dei momenti più attesi dell’anno accademico.

La V edizione si è caratterizzato per l’atmosfera elegante e lussuosa e per l’allestimento scenografico che ha acceso le sale principali avvolgendo i partecipanti fin dal loro arrivo, grazie a un sontuoso red carpet e alla musica live di diversi artisti, locali e non, a partire dalla giovane Selin (Selin Gheza).

Per garantire un servizio completo e soddisfare le esigenze di tutti, sono stati predisposti due punti bar: una postazione riccamente allestita nell’aula magna, spazio principale dell’evento, e una zona lounge nell’atrio vetrato al primo piano.

Il benvenuto è stato formalizzato dai saluti dello staff di Let’sPOLIt, composto da otto giovani studenti del campus (Pietro Perego, Massimo Locatelli, Caterina Magnoni, Miriam Stefanoni, Lorenzo Bacilieri, Marco Tocchetti, Riccardo Negri, Riccardo Manzoni) che hanno ringraziato i presenti e le tante istituzioni che hanno permesso, ancora una volta, il successo dell’evento. La parola al prof. Marco Tarabini, docente del Politecnico di Milano, che ha portato i saluti dell’Ateneo e del Polo di Lecco: “Bisogna ringraziare voi perché credo che la cosa più bella sia vedervi qui così in tanti a divertirvi. Io vi porto i saluti istituzionali del Prorettore che purtroppo non può essere presente. Vi racconto una cosa breve ma secondo me carina: quando sono in giro per il mondo, per far vedere cos’è il Polo Territoriale di Lecco, faccio vedere le foto del Prom, perché credo che il valore aggiunto del Polo non sia la struttura ma siate voi”.

Successivamente, un video-saluto al Sindaco Mauro Gattinoni, che non ha potuto essere presente ma ha comunque rivolto alcune parole agli studenti: “Mi spiace molto non essere con voi al Prom, che rappresenta per me e per la città il momento più bello, di incontro e di raccordo con gli studenti del Politecnico, con la parte più viva e promettente della città”.

Chiamato sul palco anche Mauro Piazza, sottosegretario di Regione Lombardia: “Grazie per la meravigliosa linfa che mettete all’interno della nostra città, siete una bellissima immagine, una bellissima esperienza, è il quinto anno che fate questa festa, purtroppo è il primo anno che vengo e questo mi sembra gravissimo! Però Regione Lombardia troverà il modo di farsi perdonare, completando il Campus Universitario di Lecco che merita di essere completato nella sua parte mancante”.

Parola poi a Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato Imprese Lecco: “Io vi saluto e vi auguro di divertirvi tantissimo come noi ci divertiamo a vedervi. La soddisfazione di avervi nelle nostre aziende sarebbe ancora maggiore quindi rimanete sul territorio, studiate, divertitevi ma rimanete con noi, nel nostro territorio, nelle nostre aziende perché così date un valore aggiunto, perché voi giovani date valore a noi”.

Infine, l’intervento di Luciano Gualzetti, presidente di Caritas Ambrosiana, associazione a capo dell’Emporio della Solidarietà della Casa della Carità di Lecco, progetto che opera in favore delle famiglie in difficoltà procurando alimenti e beni di prima necessità e a cui è stato devoluto parte del ricavato della serata: “La Casa della Carità è qui vicino, ospita posti letto e una mensa che da mezzogiorno a sera dà ai più poveri un aiuto. C’è anche un Emporio della Solidarietà che dà alle famiglie povere non pacchi viveri preconfezionati, ma consente loro di venire e servirsi gratuitamente con una tessera. Cerchiamo di incontrare le persone che sono in difficoltà, metterle in condizione di ripartire; noi diciamo che dobbiamo lavorare perché questo aiuto non debba essere ripetuto in eterno, ma possa mettere in condizione le persone di avere una loro autonomia. La Casa della Carità è costituita da volontari che si mettono al servizio di queste persone: invitiamo anche voi a venire a dare una mano e certamente il contributo di stasera aiuterà molte famiglie lecchesi, italiane e straniere, che vengono nella nostra Casa della Carità. Grazie e complimenti perché un momento molto divertente come questo è finalizzato e pensa anche alle persone in difficoltà.”

Un ultimo grande ringraziamento rivolto a UniverLecco, nella persona del presidente Vico Valassi, che dal 2019 crede in Let’sPOLIt e ne sostiene le attività con dedizione e affetto.

A seguire, il palco è stato animato dal dj set di Larain (Lara Ciapponi), promettente artista lecchese che ha regalato una performance coinvolgente intrattenendo gli ospiti con la sua selezione musicale. Il climax è stato raggiunto con l’esibizione del noto dj bolognese Rudeejay, che ha scatenato l’entusiasmo dei presenti fino al termine della serata.