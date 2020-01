LECCO – Il Consorzio Energia Lecco e Sondrio ha deliberato a fine 2019, in occasione del suo ventennale, le spese per l’acquisto di tre defibrillatori automatici esterni DAE da destinare alle tre sedi di Confindustria Lecco e Sondrio (la sede di Lecco e quella di Sondrio, oltre a quella di Confindustria Academy, sempre a Lecco).

I defibrillatori, installati in questi giorni, saranno a disposizione non solo di chi si trova all’interno degl i edifici, ma anche delle aree cittadine circostanti. A tal fine sono stati segnalati agli enti e organismi competenti, perché possano essere utilizzati in caso di necessità e compatibilmente con gli orari di apertura delle sedi, poiché posizionati al loro interno.

Tramite questa operazione, inserita in un percorso già da tempo avviato verso la sostenibilità, il Consorzio Energia Lecco e Sondrio ha voluto testimoniare in modo concreto la sua attenzione non solo verso i collaboratori che operano nelle tre sedi dell’Associazione e per le molte persone che quotidianamente vi accedono, ma anche per il territorio e la cittadinanza.