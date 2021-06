LECCO – Prosegue intenso, dopo la ripresa dal 26 di aprile, il finale di stagione delle squadre giovanili dell’attività di base dell’Aurora San Francesco calcio sotto la guida organizzativa del responsabile Davide Bonanno. Varie le compagini impegnate lo scorso fine settimana sia sui capi del viale Turati sia in trasferta. Il tutto nel rispetto delle vigenti normativi per la prevenzione del Covid-19.

I bambini nati nel 2013 hanno giocato una amichevole ad Arosio, si sono divertiti con ottimi risultati sia a livello di gruppo che a livello tecnico.

Amichevole degli Esordienti 2008 a Calolziocorte contro la Academy Valle san Martino finita 5 a 1 per i ragazzi calolziesi. Partita svolta su tre tempi da 20 minuti. “In generale non posso che essere soddisfatto per la prima uscita dopo il lunghissimo stop – ha dichiarato il mister -. Ci siamo presentati al campo con una sola sostituzione a causa di impegni e alcuni giocatori infortunati. Primo tempo perso 1 a 0 con goal preso per una nostra disattenzione difensiva. Copia identica il secondo tempo con alcune occasioni da noi sprecate. Il terzo tempo i nostri ragazzi erano molto stanchi vista anche la temperatura esterna. Abbiamo segnato, creato tanto e sprecato 2 buone occasioni per segnare. Da rivedere bene il posizionamento in campo di alcuni giocatori che a volte apparivano disorientati. Nel complesso comunque abbiamo cercato di giocare palla a terra utilizzando le fasce e abbiamo creato sicuramente più azioni dei nostri avversari.”

Impegnati a Molteno con la prima partita del mini torneo F.I.G.C. per gli Esordienti nati nel 2009 a 9 dell’Aurora San Francesco. Con i risultati 0- 3. il primo tempo, 0 a 1 il secondo, 0 a 2 il terzo e 1 a 2 il quarto. Buona prestazione complessiva dei ragazzi. Mattatori di giornata Cinnante con 3 gol e Roveda con una doppietta.

Impegnati in casa i Pulcini 2010 in amichevole contro l’A.C. Calolziocorte. Buona prestazione dei bambini in casacca rossa con il risultato finale complessivo di 9 a 6 per i padroni di casa. “Abbiamo fatto esperienza su un campo in erba – ha dichiarato l’allenatore – non in perfette condizioni. Ci vuole anche questo. La squadra avversaria era discreta con dei buoni elementi, quindi tutto sommato è stato un buon test”.

I Pulcini 2011 sono stati impegnati nel rione lecchese di Germanedo contro la Pol. Rovinata A e B. Il risultato complessivo è stato di 6-9 in 4 tempi da 20 minuti.

“Dopo svariate prestazioni di assoluto rilevo necessario banco di prova di elevato livello – ha dichiarato il coach – tra l’altro su campo grande e sconnesso. Sicuramente gli avversari mediamente più avanti come maturazione fisica, ma i nostri bambini hanno compensato con tanta volontà e decisione sul recupero palla e sui contrasti. Dopo un primo nostro vantaggio i bambini avversari si sono portati sul 5 2. I nostri ragazzi non si sono disuniti e so sono riusciti a portare il risultato sul 6 a 7 con la possibilità di pareggiarla”.

