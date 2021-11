MILANO – Delegazione della CGIL di Lecco (con Cisl e Uil) in piazza dalle 9.30 all’Arco della Pace a Milano per protestare contro la finanziaria preparata dal governo Draghi. “Una manovra inadeguata!” è lo slogan della manifestazione regionale nell’ambito del percorso di mobilitazione nazionale per modificare le misure previste nella bozza della manovra.

I sindacati confederali protestano per la riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati, per la legge sulla non autosufficienza, per rafforzare le politiche di inclusione, l’opzione donna e l’ape sociale, per la transizione ambientale e digitale, per il contrasto al lavoro nero e all’evasione fiscale.

AUDIO/IL COMMENTO DEL SEGRETARIO CGIL LECCO DIEGO RIVA:

In questa pagina le prime immagini (foto e video) della colorata presenza lecchese al corteo.