MALGRATE – I recenti avvenimenti legati all’emergenza Covid-19 hanno visto ancora una volta la sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini operare in prima fila con i suoi gruppi alpini e l’unità di Protezione Civile “A. Merlini”, in supporto e assistenza alle popolazioni.

Molte sono state le attività svolte sul territorio provinciale, dalla consegna di generi alimentari, medicinali, mascherine, all’attività di supporto alle autorità locali nella gestione dell’emergenza. Da ricordare anche il contributo dato all’ospedale da campo di Bergamo con la partecipazione degli alpini lecchesi che vi hanno operato con tre squadre in turni settimanali da Aprile a Maggio.

È stato uno sforzo importante, reso possibile grazie alla disponibilità e generosità di tutti gli alpini della sezione, ma che ha evidenziato come sia sempre più necessaria la preparazione e l’organizzazione per poter affrontare anche situazioni impreviste e totalmente nuove come quella che abbiamo passato e in parte viviamo ancora.

Ecco l’ importanza quindi del Corso base di Protezione Civile che si terrà a Malgrate il 17 e 18 ottobre e vedrà protagonisti circa 50 nuovi volontari pronti a entrare nelle squadre che compongono l’unità lecchese. Il corso verterà sulla legislazione in materia di P.C., nozioni base di gestione dei soccorsi e emergenza sanitaria, aspetti psicologici e gestione delle emergenze, analisi del rischio, funzionamento delle comunicazioni e allestimento di un campo in emergenza.

Il corso si terrà nell’ex centro sportivo di via Ugo Foscolo, di recente messo a disposizione della P.C. dall’amministrazione comunale di Malgrate e principalmente destinato alla attività addestrativa del Gruppo Cinofilo dell’A.N.A.

Nella giornata di domenica 18 si terrà una dimostrazione dell’operatività della Squadra Antincendio Boschivo, del Gruppo Cinofili e della neo costituenda Squadra Droni e ci sarà una rappresentanza della Squadra Fluviale.

Al termine del Corso, riconosciuto dall’ente regionale preposto alla formazione e lavoro, verrà rilasciato ai partecipanti che avranno superato il test di valutazione un attestato di abilitazione ad operare a tutti gli effetti come volontario di P.C.