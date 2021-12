LECCO – È tempo di auguri e di ringraziamenti per i volontari della Protezione Civile di Lecco, che si sono ritrovati in centro città nella serata organizzata dal gruppo comunale coordinato da Monica Cameroni, alla presenza del Sindaco Mauro Gattinoni e del vicesindaco, con delega alla Protezione Civile, Simona Piazza.

Il momento ha offerto al sindaco e al vicesindaco un’occasione per farsi portavoce della comunità lecchese nei confronti dei volontari, esprimendo loro un ringraziamento corale e collettivo per la risposta importante e positiva alle tante sollecitazioni pervenute nel corso di questa emergenza sanitaria, non solo attraverso l’azione ordinaria di prevenzione e monitoraggio del nostro territorio, ma anche con un supporto concreto e fattivo nelle fasi più delicate della pandemia.