PSG MOLTENOBRONGIO, PIÙ DI 100 RAGAZZI AL TORNEO DI LIGNANO

LIGNANO SABBIADORO – Soddisfazione nel PSG MoltenoBrongio per la partecipazione dell’attività di base della società al torneo di Lignano Sabbiadoro (UD). Più di 100 bambini e ragazzi hanno partecipato all’evento sul mare accompagnati da 30 tra allenatori, dirigenti e staff medico. Anche una cinquantina di genitori erano presenti con il loro sostegno, se pur distanti.

“Siamo contenti della grande adesione. – ha commentato Matteo Russo, direttore del settore giovanile -. Come sempre la nostra organizzazione è stata molto attenta a tutte le esigenze, infatti non abbiamo avuto problematiche di alcun genere. Anche i riscontri, in termini di risultati sui campi, sono stati positivi con tre primi posti, due secondi, un terzo e un quarto posto e altri ottimi piazzamenti. Siamo contenti anche dal punto di vista sportivo”.

RedSpo