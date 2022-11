LECCO – Due degli otto ragazzi della cosiddetta “banda del Besanino” sono finiti a processo, accusati di interruzione di pubblico servizio.

Il 14 marzo dello scorso anno erano saliti senza biglietto sul convoglio tra Lecco e Molteno e dopo avere insultato il capotreno donna, 31enne, avevano bloccato la linea ferroviaria all’altezza di Civate.

Sono però stati individuati dalla Polfer che ha raccolto la testimonianza della dipendente e visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del treno.

La “gang” (nessuno col biglietto in tasca) era salita dopo aver forzato una porta del convoglio – peggiorando la situazione avendo posizionato un monopattino e una bici per lasciare aperto il ‘varco’ fino a far entrare tutti i giovani nel vagone.

RedGiu