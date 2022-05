LECCO – Il grande pugilato lombardo farà tappa a Lecco. I campionati regionali Elitè maschile e femminile andranno in scena per la prima volta nella storia lariana al Palataurus con un duplice week end all’insegna della grande boxe. Le date da segnare in calendario sono 14, 15, 21 e 22 maggio.

Accanto all’attesa manifestazione, la struttura lecchese ospiterà le “Cinture Lombarde 2022“.

L’evento è organizzato da Fighters Factory ASD, Vitalba Fitness Club e Lick Lake con la collaborazione della Federazione Pugilistica Italiana e il patrocinio del Comune di Lecco.

“L’idea è nata dalla volontà di portare questa bella iniziativa sul nostro territorio. Una disciplina sviluppata nel lecchese, ma che ha sicuramente una possibilità di sviluppo ulteriore nelle nuove generazioni. Sono attesi oltre 200 sportivi per le due manifestazioni: la mattina fino al primo pomeriggio, vedremo sul ring gli amatori, mentre alle 17 scenderanno in campo gli agonisti. Vedremo giovani talenti all’opera, ma anche pugili di grande esperienza appartenenti alle diverse categorie” ha spiegato Paolo Migliarese, organizzatore dell’iniziativa.

“Stiamo seguendo con molta attenzione le fasi preliminari dei campionati regionali amatoriali che vedono coinvolti ben 300 sportivi. Per quanto riguarda gli agonisti, le adesioni sono ancora aperte, pertanto l’invito è a partecipare a questo importante evento. Vogliamo dedicare questa manifestazione al nostro compianto maestro, Giorgio Frigerio, scomparso improvvisamente 2 anni fa”.