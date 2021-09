LECCO – È tutto pronto per la 29esima edizione di Puliamo il Mondo, che andrà in scena dal 24 al 26 settembre con decine di eventi previsti in tutta la Lombardia. Dalle scuole ai cortili, dalle strade ai fiumi, dai parchi alle stazioni: la tre giorni di volontariato come sempre riempirà sacchi di rifiuti che invadono ogni giorno l’ambiente che ci circonda. L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città: dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente.

Quest’anno Puliamo il Mondo si unisce alla Giornata del Verde Pulito promossa da Regione Lombardia a cui aderiscono i Comuni, rafforzando l’impegno di istituzioni, cittadini e volontari nel prendersi cura del territorio.

Più nello specifico, a Lecco appuntamento domenica 26 alle 15 in Piazza XX Settembre per la pulizia di diverse aree della città. In provincia, a Bellano, il circolo Legambiente Lario orientale promuove attività di pulizia dei sentieri in collaborazione con i Comuni di Bellano e Dorio per la Giornata del Verde Pulito.