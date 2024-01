PURE LA CENA DEI CREDITINI A SOSTEGNO DELLA RACCOLTA FONDI DEL TEATRO

Cara LeccoNews,

è fresca di pubblicazione la Delibera di Giunta nr 13/2024 che approva il Programma della Cena di sostegno alla raccolta fondi per il Teatro della Società, nelle Scuderie di Villa Manzoni, in programma già domani 30/1

Una cena della disperazione – ne servono cento – perché la Campagna di Raccolta fondi è stata un flop colossale, malgrado i soldi spesi per promuoverla, si riprometteva entro fine anno (scorso) di raccogliere un milione di euro, ne sono stati invece raccolti solo per dei creditini, per parafrasare MasterChef, giusto per il pane e coperto.

Una cena di sostegno – dalla ristrutturazione alla ristorazione verrebbe da dire – come si sono fatte per le serate culturali durante il Festival Città dei Promessi Sposi, (La Locanda Manzoni) ora qui è più terra terra: è per la grana.

Si legge dalla Delibera: “Non sono previste spese a carico del Comune in quanto l’impresa Sociale Girasole sosterrà l’organizzazione dell’evento”.

– Che già viene da chiedersi, Perché?

– A quanto ammonta l’onere?

– Si tiene le mance?

– Pagano anche luce&gas di Villa Manzoni?

– Anche la sicurezza o i commensali verranno chiusi fino a fine cena nelle Scuderie come fossero le Segrete?

– La Cena la offre il Girasole o si corre pure il rischio, come già avvenuto, che costi più di quanto poi raccolto?

– Si punta a che arrivi anche qui, magari tra il pesce e il dolce, un “anonimo” industriale a metterci qualche decina di migliaia di euro?

La cena, non pubblicizzata nemmeno sul sito Istituzionale, alla faccia della trasparenza, è solo a inviti?

– Qual è stato il criterio della selezione?

– Chi sono i commensali?

Questi hanno aderito a una cena che chiede soldi per il Teatro perché senza cena, rimaneva chiusa oltre che la bocca dello stomaco anche il loro portafoglio?

Mi chiedo chi è quel cittadino, imprenditore, benefattore che ha bisogno di una cena per dare dei soldi per una causa sociale o civica

Il menu se l’ha preparato chef Gattinoni sarà

– Nuvole fritte su letto di Pnrr

– Bocconcini del far credere alla moda del Sindaco

– Ravioli fatti in Casa all’addizionale Irpef con Pesto alle famiglie

– Riso scotto al Programma elettorale

– Contorno di cavoli a merenda in riduzione di non c’è trippa per gatti

– Chiacchiere alla Giunta con crema di comunicati stampa

– L’ammazzacredibilità è offerto dalla Casa

Dopo una Delibera così, serve urgentemente una lavanda gastroelettorale.

Paolo Trezzi

Lecco