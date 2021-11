LECCO – In scena nella sala don Ticozzi della Provincia di Lecco lo spettacolo teatrale Puzzle, donne a pezzi, organizzato dall’Ufficio della Consigliera di Parità e dalla Provincia di Lecco in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne.

La serata è stata introdotta della Consigliera di Parità Marianna Ciambrone. A seguire gli interventi dell’assessora alle pari opportunità del Comune di Lecco Renata Zuffi che ha ricordato il lavoro del tavolo Star contro la violenza sulle donne e le mostre ancora visitabili in provincia sul tema della violenza, della presidente del CPO dell’ordine degli avvocati di Lecco Monica Rosano, che ha proposto la visione di un toccante video realizzato da Emilia Persenico.

La serata è entrata nel vivo con l’esecuzione di un toccante e drammatico monologo di Stefania Pascali, attrice della compagnia teatrale Creativita.

Palpabile in sala la commozione scatenata dallo spettacolo che ha aperto le porte al tema della violenza in tante forme e sfaccettature, comprese quelle più infime e taciute come la violenza economica.