LECCO – Stare in coda al rientro dalle ferie o anche solo da una giornata di relax trascorsa in montagna, non è mai bello. Tantomeno è un evento che possa “fare colpo” o risultare in qualche modo spettacolare.

Spostando però il punto di vista – utilizzando quello del nostro lettore che ci ha inviato questa bella foto – ecco che la lunga fila al tramonto, che lascia Lecco per scendere verso la pianura, diventa quasi un’opera d’arte. Complimenti all’autore, chi riconoscerà la situazione come “vissuta” in prima persona potrà se non altro consolarsi dallo stress grazie a questo scatto “particolare”: