LECCO – Lecco, città di lago, di monti, del Manzoni e… dei fulmini! Già, nolenti o dolenti, la nostra cara provincia si porta a casa anche questo inatteso record: qui i fulmini cadono come in nessun’altra zona d’Italia, anzi, d’Europa.

I dati arrivano da uno studio di Meteorage e Sirf, i quali hanno analizzato la frequenza del fenomeno in tutto il continente, dimostrando come Lecco e in generale il territorio lariano siano particolarmente soggetti alle saette…