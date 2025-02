QUELLE AUTO DAVANTI AL ‘VOLTA’. TREZZI: “A SCUOLA DI MENEFREGHISMO”

Cara Lecconews,

ciclicamente sui social vengono postate le foto delle auto fuori dal Collegio Volta in attesa dei pargoli tutte in fila in un caos di divieto e ordinato menefreghismo.

Fanno benissimo.

Risolleva il problema cronico e volutamente irrisolto – che è diverso da irrisolvibile – di un privilegio che viene permesso, tollerato e quindi incentivato dall’Amministrazione.

A questo giusto risollevare il problema dei parcheggi abusivi e vergognosi, va aggiunto un passaggio di cronaca che viene sempre eluso tanto più dal fans club di Gattinoni e dell’assessora alla mobilità Zuffi. Ossia quello che oltre ai mancati controlli pur facilmente eseguibili – la cronica mancanza di educazione e il menefreghismo dei genitori automuniti avviene in orari fissi e conosciuti – il Sindaco all’inizio dell’anno scolastico 2023!!! aveva promesso, visto il perdurare della situazione, la gratuità per un tempo congruo del parcheggio alla Piccola – che è a 200 metri – così che diventasse una specie di hub per i genitori in auto dove in sicurezza fermarsi coi bimbi diretti alla scuola o per gestire l’uscita promettendo addirittura, in aggiunta, una nuova linea del Piedibus.

Ovviamente non l’ha fatto.

Ha ingannato, irrispettoso, la fiducia dei cittadini, solo un modo per prendere tempo, procrastinare, non risolvere proprio nulla e mantenere per alcuni i privilegi a discapito di tutto il resto della città.

Eppure ci vuole un secondo per un cartello e aggiornare il tariffario alla Piccola per mezz’ora di gratuità tutti i giorni e non solo di mercato.

È pari vergogna vedere lo stesso spettacolo di arroganza, privilegio e maleducazione di auto in sosta fin sotto le finestre delle aule anche per le altre scuole dove i figli son pure in età post puberale.

C’è la responsabilità dei genitori, c’è la responsabilità dell’Istituto, c’è ancor più la responsabilità del Sindaco così che un altro anno intanto è passato, per il beneficio di alcuni privilegiati automuniti a discapito delle regole e del resto della città.

Sindaco si muova o si tolga da lì.

Paolo Trezzi

Lecco

–

