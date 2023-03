LECCO – L’amministrazione comunale ricorda le modifiche alla viabilità per la pulizia notturna delle aree pubbliche a parcheggio, che verrà effettuata questa notte, lunedì, e che prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 14 marzo in via Don Minzoni, via Santa Barbara, via Besonda Superiore, via Privata Monterotondo, viale Redipuglia, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio, piazza Mazzini, via Lago, via Foscolo, via Amendola e in via Gorizia.

Inoltre mercoledì 15 marzo alle 18 si terrà l’incontro calcistico Lecco-Feralpisalò allo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche di transito veicolare e di sosta dalle 14 alle 22.