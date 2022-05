LECCO – Sabato 4 giugno al via la ResegUp, la corsa in montagna organizzata dall’Asd 2 Slow col patrocinio del Comune di Lecco, che si snoda in parte su percorso cittadino e in parte su sentieri montani.

La competizione, con partenza e arrivo in piazza Garibaldi, passerà per via Cavour, via Volta, largo Montenero, corso Matteotti, via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale, via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, via Prà Corvino, via Resegone (scalinata-mulattiera), via Roncale, via Per Erna, via Ai Poggi, da località Malnago percorso sui sentieri di montagna sino al monte Resegone, via Perpetua, piazza della Vittoria, via Agnese, via Renzo, Salita dei Bravi, viale Montegrappa (attraversamento), via Foscolo, via Solferino, parco Belgioioso, via Resinelli, via san Nicolò, scaletta canonica, piazza Cermenati, Lungolario Isonzo (tratto da piazza Cermenati a via N. Sauro) e via N. Sauro.

Per consentirne lo svolgimento in sicurezza, sabato sarà istituito il divieto di transito veicolare dalle 16.30 alle 20.30 in Lungolario Isonzo (tratto compreso tra piazza Cermenati e via Leonardo da Vinci, eccetto entrata/uscita parcheggi di via Nullo), dalle 7 alle 21.30 in Piazza Garibaldi e via N. Sauro, dalle 14 alle 16.30 in via Cavour e dalle 15 alle 21.30 su tutte le altre strade interessate dal transito della competizione, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Sarà istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 13 alle 16 in via Cavour e via Caldone (nel tratto compreso tra via Marsala e via Rimembranze), dalle 7 alle ore 23 in piazza Garibaldi, via N. Sauro e piazza Affari, e dalle 13 alle 21.30 in Lungolario Isonzo (nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via N. Sauro).