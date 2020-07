LECCO – Sergio Vollono sarà il prossimo vicario del questore di Lecco. Classe 1963, laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Milano, Vollono è entrato nella Polizia di Stato nel 1991 e lascerà il 6 luglio la Questura di Bergamo.

Dal 1992 Sergio Vollono ha prestato servizio ininterrottamente alla questura di Milano dirigendo sette diversi commissariati del capoluogo lombardo sino al 2012, anno in cui è stato promosso Primo Dirigente e assegnato alla Questura di Bergamo come responsabile della divisione Anticrimine.

Nel periodo di permanenza a Bergamo di particolare menzione è stato il suo impegno sul fronte dell’ordine pubblico.

Per la professionalità e l’equilibrio che hanno sempre contraddistinto il suo operato, gli è stata affidata negli anni la dirigenza di delicati servizi di ordine pubblico quali quelli allo stadio in occasione delle partite dell’Atalanta e in occasione di grandi eventi tenutisi in provincia, come il G7 dell’Agricoltura e la “Peregrinatio” dell’urna con le spoglie del santo padre Papa Giovanni XXIII.