RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 63ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Sessantatreesima puntata

Gli incubi tormentarono Morsicone tutta la notte. Anna era diventata una feroce aguzzina che voleva fargli del male, Molly si era trasformata in uno zombie e voleva la sua morte, Joe il serpente aveva preso le sembianze di un feroce drago che lo inseguiva in ogni dove.

Arrivò l’alba e i primi bagliori della luce del giorno. Morsi si svegliò ricordando gli incubi e realizzò che c’era qualcosa che non andava in lui.

Stava finendo il percorso spirituale e aveva trovato sì la sua identità, ma ora aveva un subbuglio interiore grande. Voleva cercare l’identità e la pace. Aveva trovato la prima, ma non la seconda.

E poi c’era quella figura di Joe il serpente. Chi o che cosa era? Un amico, un nemico, entrambe le cose. E infine il ricordo etereo di Molly che non si stemperava.

Si era fatto giorno. Morsicone si alzò e si mise in cammino per affrontare l’ultimo tratto. Contava di essere a casa per la sera.

Il pensiero di rivedere e ritrovare Anna doveva farlo felice. Invece no, non era così.

Stranamente e improvvisamente fu colto da una frenesia misteriosa, che gli aveva fatto venire una gran voglia di deviare dalla strada che doveva fare per cercare altri lidi, altre situazioni.

Morsicone realizzò che gli era venuta una gran voglia di cambiamento. Delle situazioni, dei personaggi della sua vita.

Era sempre più confuso e pensava in maniera assidua a come si sarebbe comportato quando sarebbe stato di fronte ad Anna.

Cosa le avrebbe detto? Ma poi, le voleva ancora bene? Di questo, Morsi, non era più tanto sicuro.

Quanto mai aveva accettato la proposta di Anna di fare il percorso della spiritualità. Aveva trovato sì l’identità, ma si era incasinato in una maniera incredibile.

E con la mente affollata da questi pensieri, passo passo, era arrivato di fronte alla sua casa.

Non aveva quasi coraggio di chiamare Anna e di entrare.

Era davanti alla porta. L’ansia lo tormentata. Fece un gran respiro e chiuse gli occhi.

E improvvisamente la porta si spalancò e comparve Anna

“Molly!” esclamò Morsicone d’istinto.

[Continua su Lecco News]

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.