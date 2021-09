LECCO – Un legame tra le differenti realtà del terzo settore, nel rispetto reciproco del valore sociale di ogni realtà rappresentata, per attivare un reale lavoro di rete che da Lecco si estenda poi a tutta la provincia: partendo dal rapporto orizzontale tra le associazioni e la cooperazione sociale creare una rete organizzativa allo scopo di promuovere la cultura della legalità, in un territorio fortemente caratterizzato dall’ormai endemico radicamento delle organizzazioni criminali mafiose.

Parte da questi presupposti il lavoro svolto in questi mesi da Libera, Confcooperative dell’Adda, Centro di Servizio per il volontariato Monza Lecco Sondrio, Legambiente, Circolo ambiente Ilaria Alpi e Associazione amici della Calabria e del Sud.

Nella convinzione comune che il lavoro di rete sia la base per mettere in circolo tutte le informazioni sul radicamento del “sistema mafioso” nel territorio, le associazioni si pongono l’obiettivo prioritario di sostenere, attraverso i propri associati, una cittadinanza attiva e consapevole, creando partecipazione.

Frutto del confronto di questi mesi è un primo evento, l’organizzazione di un incontro – aperto a tutta la cittadinanza – che si svolgerà venerdì 24 settembre alle 20.30 nell’auditorium della Casa dell’Economia di via Tonale a Lecco. Una tavola rotonda dal titolo “Potere, territorio ed economia: la presenza mafiosa nel Lecchese”. Relatori saranno il prefetto di Lecco Castrese De Rosa, Monica Forte, presidente della Commissione regionale antimafia, e Sara Ombra, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano, che dialogheranno con Antonella Crippa, cronista giudiziaria, su alcuni temi: dalla filiera dei rifiuti e la questione cave in provincia e nella città di Lecco al fenomeno del radicamento mafioso nell’economia locale e nelle piccole e medie imprese, dal ruolo della rete per la cittadinanza attiva al punto della situazione sui beni confiscati e i luoghi di incontri culturali per la lotta alla mafia.

I relatori dialogheranno quindi con i referenti del terzo settore sul tema della cittadinanza attiva antimafia a Lecco: Alberto Bonacina di Libera Lecco, Arianna Fontana di Confcooperative dell’Adda, Filippo Viganò del Csv Monza Lecco Sondrio, Bruno Marando ed Emilio Zangari dell’Associazione amici della Calabria e del Sud, Roberto Fumagalli del Circolo ambiente Ilaria Alpi e Laura Todde di Legambiente Lecco.

L’incontro si svolgerà ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 52/2021: l’accesso è consentito ai possessori di Green pass con prenotazione obbligatoria compilando il form disponibile a questo link.