LECCO – Il Rotary Club Lecco, l’Inner Wheel Club Lecco, il Rotary Club Lecco Manzoni e il Rotary Club Lecco Le Grigne si sono riuniti in un interclub al Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, per assistere agli interventi di Suor Anna Monia Alfieri e Don Walter Magnoni sul tema “ragazzi, dispersione scolastica e futuro“.

L’incontro è stato coordinato da Gabriele Russo, giornalista RAI, il quale ha presentato i relatori: Suor Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline laureata in giurisprudenza ed economia e Don Walter Magnoni docente di etica sociale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Laura Tizzoni, presidente del club Inner Wheel Lecco ha aperto la serata spiegando come l’attenzione verso i ragazzi e la scuola rientrino in un più ambio progetto dell’Inner Wheel International. Suor Anna Maria Alfieri ha invece sottolineato come il Covid, la conseguente DAD, e lo svantaggio socioeconomico, abbiano portato ad un impoverimento educativo.

Solitamente, secondo i dati Istat, coloro che abbandono precocemente gli studi sono ragazzi stranieri residenti nel Sud Italia. La relatrice ha affermato: “Serve agire sulle infrastrutture, sulla formazione dei docenti, e sull’orientamento. Inoltre è necessario puntare sull’alternanza scuola lavoro, flessibilizzare i programmi di studio e offrire ITS soprattutto nel Sud del Paese”. Secondo Suor Anna Maria Alfieri ragazzi, famiglie, imprese e territorio devono saper dialogare tra di loro per poter offrire un sistema educativo che possa realmente funzionare.

Don Walter Magnoni ha aggiunto: “Il ruolo dell’insegnante è fondamentale, un buon maestro deve essere in grado di suscitare interesse e curiosità nei ragazzi e capire le qualità di ciascun individuo. Inoltre dobbiamo favorire nei ragazzi processi di responsabilizzazione.”

Andrea Ascani Orsini, presidente del Rotary Club Lecco ha concluso la serata ricordando quanto numerose azioni del Rotary Club Lecco siano proprio rivolte ai giovani, perché sono loro che rappresentano il nostro futuro.