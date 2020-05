LECCO – Il giorno dopo la terribile notizia, arrivano gli ultimi saluti di amici e ‘colleghi’ di Matteo Bernasconi, il Ragno scomparso al Pizzo del Diavolo, travolto da una valanga.

Così scrivono i Ragni di Lecco: “Il nostro grande Berna (Matteo Bernasconi) ci ha lasciati. In questo momento non abbiamo parole per esprimere il nostro cordoglio. Possiamo solo stringerci in un grande abbraccio alla sua famiglia e a tutti gli amici che hanno avuto l’onore di conoscerlo e di legarsi con lui in montagna”.

Centinaia i messaggi di addio anche sui social, a testimonianza di quanto ‘Berna’ fosse ben voluto da molti. Ne riportiamo alcuni.

Marco: “Ciao Berna è stata una grande emozione averti conosciuto e aver condiviso con te un’esperienza bellissima. Sentirti raccontare la montagna con la tua passione mi incantava come un bambino”.

Elena: “Credo che esistano poche persone con la gioia di vivere e l’entusiasmo che avevi tu, e sono sinceramente grata di averti potuto conoscere. Mancherai a tutti Berna. Ora mi stappo una birra alla tua sapendo che, ovunque tu sia, apprezzerai”.

Michael: “Questa notte ci ha lasciato un grande alpinista, un ragazzo capace di lasciare un esempio ancora più grande del suo straordinario talento”.