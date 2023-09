LECCO – Nella palestra di arrampicata di via Carlo Mauri 1 a Lecco tutto è pronto per riprendere ad allenarsi in compagnia e in allegria. Dopo la pausa estiva, la struttura gestita dai Ragni di Lecco riaprirà infatti i battenti a partire dall’11 settembre con il consueto orario settimanale: tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 23. Lunedì 2 ottobre prenderanno il via anche i corsi di arrampicata per bambini, ragazzi e adulti.

Anche quest’anno, in apertura di stagione, non mancherà un momento appositamente dedicato a chi vuole avvicinarsi alla scalata: sabato 16 settembre si svolgerà infatti l’Open Day, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18, nel corso del quale tutti (a partire dai 4 anni di età) potranno provare ad arrampicare con l’assistenza del nostro staff.

L’open day è gratuito e aperto a tutti ma per partecipare sarà necessario prenotarsi, inviando una mail all’indirizzo palestra@ragnilecco.com con oggetto “Open Day”, specificando il nominativo del bambino/ragazzo/adulto interessato a provare ad arrampicare e nominativo e numero di cellulare del responsabile del minore o dell’adulto (alla mail verrà data risposta indicando gli orari disponibili per la prova). Visti i posti limitati a disposizione si raccomanda la prenotazione solo a chi non ha mai arrampicato ed è realmente interessato.

Per gestire al meglio la richiesta di iscrizioni ai corsi, lunedì 11 settembre, dalle 14 alle 22, la segreteria sarà aperta solo per coloro che hanno frequentato i corsi di arrampicata nell’ultima stagione 2022-2023 e che intendono iscriversi nuovamente. Tutti coloro che intendono effettuare la prima iscrizione ai corsi o richiedere informazioni potranno rivolgersi alla segreteria a partire da martedì 12 settembre (dalle 14 alle 22) e nei successivi giorni feriali con orario standard dalle 17 alle 22.

“Non vediamo l’ora di ricominciare ad allenarci con vecchi e nuovi amici – è il commento di Luca Passini, presidente dell’ASD Ragni di Lecco -. Abbiamo lavorato sodo per accoglierli con oltre 50 nuove linee per chi arrampica con la corda e 65 nuovi tracciati nell’area boulder, dove sono stati completamente rinnovati i vecchi materassi. Quest’anno, inoltre, prenderà finalmente il via il primo lotto di lavori per l’ampliamento della palestra. Ci siamo comunque organizzati per fare in modo che le attività del cantiere non interferiscano con la frequentazione e non limitino i servizi a disposizione degli utenti”.