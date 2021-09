LECCO – Si ricomincia ad allenarsi, di nuovo insieme e in allegria nella palestra dei Ragni di via Carlo Mauri 1 a Lecco. Lunedì 6 settembre alle 17, infatti, la palestra riaprirà al pubblico per la nuova stagione 2021/22 e, a partire da lunedì 20, ricominceranno anche i corsi per bambini, ragazzi e adulti.

Ovviamente per accedere sarà necessario il rispetto dei protocolli anti Covid vigenti, quindi green pass obbligatorio per chi ha più di 12 anni e per gli accompagnatori dei minori di anni 12, autocertificazione e mascherina indossata quando non si sta facendo attività sportiva.

Anche quest’anno non mancheranno momenti appositamente dedicati a chi vuole avvicinarsi alla scalata. In collaborazione e con il contributo del Comune di Lecco sabato 11 e sabato 18 settembre, dalle 9 alle 18, si svolgerà, infatti, l’evento “Facciamo arrampicare tutti!”, nell’ambito del quale bambini, ragazzi e adulti potranno provare ad arrampicare nella nostra palestra, con l’assistenza del nostro staff.

L’accesso è gratuito e aperto a tutti, ma per partecipare sarà necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo palestra@ragnilecco.com con oggetto “Evento Facciamo arrampicare tutti!”, specificando il nominativo del bambino/ragazzo/adulto interessato a provare ad arrampicare, nominativo e numero di cellulare del responsabile del minore o dell’adulto (alla mail verrà data risposta indicando date e orari disponibili per la prova). Viste le condizioni di contingentamento degli accessi si raccomanda la prenotazione solo a chi non ha mai arrampicato ed è realmente interessato.

Informazioni e dettagli per la fruizione dei diversi servizi della palestra

Stagionali e tessere – Per acquistare l’Abbonamento Stagionale e le Tessere 10+1, è obbligatorio presentare il certificato medico non agonistico con ECG a riposo.

Corsi di Arrampicata – I corsi dei bambini, ragazzi e adulti inizieranno da lunedì 20 Settembre.

Per informazioni e iscrizioni la segreteria sarà aperta lunedì 6 settembre e martedì 7 settembre dalle 14 alle 22. Da mercoledì 8 settembre l’orario di apertura della segreteria tornerà ad essere quello standard, quindi dalle 17 alle 22. Sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi solo presentandosi in palestra. Per ulteriori chiarimenti e informazioni presentarsi direttamente in palestra dal 6 settembre oppure di inviare un messaggio alla pagina Facebook della Palestra dei Ragni di Lecco o di scrivere all’indirizzo palestra@ragnilecco.com.