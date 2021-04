LECCO – È ufficialmente in corso la riqualificazione di via G. B. Sala, un punto di passaggio pedonale di Rancio alta che necessitava d’intervento. La riqualificazione prevede la posa di una pavimentazione in acciottolato drenante. Il tratto a salire, fino alla parte alta dell’edificio del vellutificio, vedrà la realizzazione di una gradinata fino all’innesto della via in parte asfaltata; è inoltre prevista la messa in opera di tubazioni per potenziare in futuro l’illuminazione della via.

Un’azione di cura e ripristino di quei “sentieri urbani” di Lecco che il comune ha intrapreso per valorizzare il territorio agli occhi di tutti i cittadini che attraversano o visitano la città, siano essi turisti, escursionisti o residenti.