RANCIO, SABATO IL RICORDO DI LORENZO MISSAGLIA A 10 ANNI DALLA SCOMPARSA

LECCO – Lorenzo Missaglia scompare all’età di 14 anni nel 2014 stroncato da una leucemia fulminate dopo avere lottato per oltre un anno contro la malattia. Tra pochi mesi saranno passati già 10 anni da quando Lorenzo è scomparso, portato via dalla terribile malattia. Allora aveva solo 14 anni ed era un piccolo atleta che giocava a calcio con passione. Il Gruppo Sportivo Oratori Lecco Alta lo ha ricordato spesso nelle edizioni del Torneo Sangio Cup a lui dedicato.

I genitori Lucia e Carlo e i fratelli Maria e Giacomo oltre agli amici, hanno organizzato un evento per sabato 9 marzo 2024 dalle 17:30 alle 22 presso OTOLAB a Rancio. All’iniziativa ci saranno momenti seri inerenti i progressi della ricerca per combattere la malattia che colpì Lorenzo, uno spazio gioco, un momento musicale e l’apericena. Di tutto di più insomma per stare anche coi genitori di Lorenzo. Il papà Carlo fa parte dello staff che segue i nostri piccoli atleti del 2015 del GSO Lecco Alta.