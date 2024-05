RANCIO: VENERDÌ L’ULTIMO SALUTO ALLA 26ENNE SILVIA BRAMBILLA

LECCO – Venerdì 31 maggio alla chiesa parrocchiale di Rancio l’ultimo doloroso saluto a Silvia Brambilla, 26enne lecchese scomparsa dopo il tragico incidente di mercoledì a Treviolo, nella Bergamasca.

La giovane era in auto col padre Massimo, noto architetto, quando sono andati a sbattere con un camion fermo in corsia. Da lì la carambola contro gli spartitraffico fatale a Silvia, mentre il padre è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Papa Giovanni XXIII”.

Le esequie di venerdì sono in programma per le 14.30, mentre la camera ardente verrà allestita a partire da oggi alla Casa Funeraria Ferranti.